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İngiltere'den getirilen 252 kişi gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi

2020-04-18 00:16:22 -
İngiltere'den getirilen 252 kişi gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi

KIRŞEHİR (AA) - İngiltere'den getirilen 252 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada tutulacakları Kırşehir'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 252 kişi, polis eşliğindeki 11 otobüsle Kırşehir'e ulaştı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Fatma Bacı Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra yurtlarda tek kişilik odalara yerleştirildi.

Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Kırşehir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da gözetim altına alınan vatandaşlara destek sağlayacak.

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