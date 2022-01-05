İngiltere'den flaş PCR kararı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada korona virüs salgınına yönelik güncellenen kuralları açıkladı. Başbakan Johnson, İngiltere'ye gelen yolcuların seyahat öncesinde ve ülkeye varışlarının 2. gününde yaptırması zorunlu olan PCR testi kuralının kaldırıldığını duyurdu. Johnson, uygulamanın 7 Ocak Cuma günü yerel saatle 04.00'ten itibaren geçerli olacağını söyledi. İngiltere'ye gelenlerin artık negatif bir PCR testi alana kadar kendilerini izole etmeleri gerekmeyeceğini söyleyen Johnson, "İngiltere'de Cuma günü sabah saat 04.00'ten itibaren birçoğu denizaşırı bir ülkede karantinada kalma ve önemli miktarda ekstra masrafa maruz kalma korkusuyla seyahat etmekten caydıran varış öncesi testini rafa kaldıracağımızı söyleyebilirim" dedi.

İngiltere'ye gelenler varıştan sonra en geç 2. günde hızlı sonuç veren yanal akış testi yaptıracak

İngiltere'ye varan yolcuların zorunlu PCR testleri yerine varıştan sonra en geç 2. günde hızlı sonuç veren yanal akış testleri yaptırmaları gerektiğini söyleyen Johnson, yanal akış testinin pozitif olduğu durumlarda PCR testi yaptırılması gerektiğini ifade etti.