İngiltere'den Çin'e casusluk tepkisi

İngiliz Parlamentosunda gizli ya da son derece hassas bilgilere sahip milletvekilleriyle bağlantıları olan 20'li yaşlardaki araştırmacının, Çin adına casusluk yaptığı şüphesiyle 13 Mart'ta gözaltına alındığı bildirildi.

The Sunday Times'ın haberine göre, gizli ya da son derece hassas bilgilere sahip üst düzey Muhafazakar Parti milletvekilleriyle bağlantıları bulunan erkek parlamento çalışanı, Çin adına casusluk yapmakla suçlandı.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da gözaltına alınan zanlının yanı sıra 30'lu yaşlardaki ikinci şüpheli de Oxfordshire'da yakalandı.

Londra Metropolitan Polisi Teşkilatından yapılan açıklamada, Edinburgh ve Oxfordshire'daki iki konutun yanı sıra başkent Londra'nın doğusundaki üçüncü adreste de arama gerçekleştirildiği belirtildi.

İki şüphelinin Londra'nın güneyindeki polis karakoluna götürüldüğü kaydedilen açıklamada, ekim başında mahkemeye çıkarılana kadar kefaletle salıverildikleri ifade edildi.

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Açıklamada, casuslukla ilgili suçları denetleyen terörle mücadele biriminin yürüttüğü soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Gazetenin haberinde, casuslukla suçlanan araştırmacının, İngiliz Parlamentosunda görev yapmış ve uzun yıllar Pekin'le ilişkilerin yanı sıra uluslararası politikalar konusunda milletvekilleriyle çalışmış bir İngiliz olduğu öne sürüldü.

Daha önce Çin'de çalışan zanlının, ajan olarak işe alınmış ve Pekin rejimini eleştiren siyasi ağlara sızmak amacıyla İngiltere'ye geri gönderilmiş olabileceğinden endişe ediliyor.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. G20 Zirvesi marjında Çin Başbakanı Li Çiang'la bir araya gelen İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, görüşmede casusluk konusunu da gündeme taşıdı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Sunak'ın "Çin'in, İngiliz parlamenter demokrasisine müdahalesinden duyduğu çok güçlü endişeleri dile getirdiğini ve bunun 'kesinlikle kabul edilemez' olduğunu aktardığını" belirtti.