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Dünya İngiltere'den bomba iddia: Rusya, Oxford aşısının planını çaldı
Dünya

İngiltere'den bomba iddia: Rusya, Oxford aşısının planını çaldı

İngiliz The Sun gazetesinin ortaya attığı "Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı" iddiası bomba etkisi yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 12:12:00 - 2021-10-11 12:17:23
İngiltere'den bomba iddia: Rusya, Oxford aşısının planını çaldı

Dünya İngiltere'den gelen aşıda hırsızlık iddiası ile çalkalanıyor. İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı.

Güvenlik yetkililerinin elinde kanıtlar var

The Sun'a konuşan ismi gizli tutulan güvenlik yetkilileri yabancı bir casusun hayati verileri çaldığına dair kanıtları olduğunu söyledi.

Rusya'nın Sputnik aşısının Oxford tarafından tasarlanan aşıya benzer bir teknoloji kullandığı biliniyordu. The Sun'a göre, uzmanlar artık bunun bir şüphe olmaktan çıktığı görüşünde.

"Casusluk iddialarıyla ilgili ciddi adımlar atmalıyız"

Muhafazakar Parti Milletvekili Bob Seely ülkenin bir numaralı gündemi haline gelen gelişme sonrası "Çin ve Rus casusluk iddiaları hakkında artık ciddi adımlar atmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Resmi bir açıklama yok

Hükümet cephesinden ve Rusya'dan ise söz konusu iddia ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl aşı geliştiren ABD, Kanada ve İngiltere'deki birimler siber saldırıların hedefi olmuş, bu saldırıların arkasında Rusya olduğu iddia edilmişti.

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Yorumlar

RI

Rusya çalar uzmanlık alanı bu....
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Harun Konur

Planını değil, formülünü.
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