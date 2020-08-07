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Dünya

İngiltere'den Belçika'ya koronavirüs şartı

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiltere'de koronavirüs salgınında vaka sayılarını düşük tutmak istediklerini belirterek, Belçika'dan gelecek yolculara 14 gün karantina uygulanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 02:34:00 -
İngiltere'den Belçika'ya koronavirüs şartı

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Belçika, Andora ve Bahamalar'ın güvenli seyahat edilebilecek ülkeler olarak da adlandırılan "14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinden" cumartesi gününden itibaren çıkarılacağını belirtti.

Malezya ve Brunei Sultanlığı muaf listesinde

Shapps, paylaşımında Malezya ve Brunei Sultanlığı'nın "14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesine" dahil edildiğini aktararak, bu ülkelerden gelecek yolculara karantina uygulanmayacağını duyurdu.

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