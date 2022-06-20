İngiltere'den 'Afganistan' açıklaması! 5 İngiliz vatandaşı serbest bırakıldı

İngiltere, kendi topraklarının Afganistan'ı karıştırmak için kullanılmasına hiçbir şekilde izin verilmeyeceğine dair bir açıklama yayınladı.

"Afganistan'a karşı topraklarımızı kullandırmayacağız"

İngiliz hükümetinin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Katar'ın başkenti Doha'daki Afganistan Misyonu Maslahatgüzarı Hugo Shorter'ın ifadelerine yer verildi.

Açıklamada İngiltere'nin Afgan vatandaşları dahil, ülkede şiddet kullanarak siyasi değişiklik amacı güden kimseyi desteklemediği belirtildi. Shorter, İngiliz topraklarının hiçbir şekilde Afganistan'a karşı kullanılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

5 İngiliz serbest bırakıldı

Bu açıklamadan yaklaşık 12 saat sonra İngiliz hükümeti yeni bir açıklama daha yayınlayarak, Afganistan'da tutuklu bulunan 5 İngiliz vatandaşının serbest kaldığını belirtti.

İkinci açıklamada, "Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi"nin bir sözcüsünün ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Afganistan yönetiminin 5 İngiliz vatandaşını serbest bırakmasının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Tutuklu İngilizlerin herhangi bir resmi görevde olmadığı, Afganistan'a İngiliz hükümetinin seyahat uyarısına rağmen gittikleri kaydedildi.

İngiliz hükümeti, açıklamada şu ifadelere de yer verdi:

"İngiliz vatandaşlarının aileleri adına; Afgan kültürüne, geleneklerine veya hukukuna yönelik herhangi bir ihlalleri sebebiyle özürlerini iletiriz. Gelecekte iyi hal sergileyeceklerine dair garantilerini sunarız."

İngiliz vatandaşlarının iki ülke arasındaki bir anlaşmayla serbest bırakılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Mepa News