İngiltere’den AB’ye alternatif model

Münübe Yılmaz

İngiltere CANZUK (Canada, Avustralia, New Zeland, UK) modeli ile Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’ya AB’ye alternatif bir süper güç oluşturma teklifinde bulundu. CANZUK’un 2015 yılında İngiltere, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda arasında imzalandığını ve üye ülkeler arasında serbest ticaret ve karşılıklı göç ile dış politika konularında imtiyaz sağladığını kaydeden anlaşmanın öncüsü James Skinner, bu modelin üye ülkelerin vatandaşları için daha iyi bir ekonomi ve yaşam şartları sunmayı hedeflediğini ifade etti. Ülkeler arasındaki serbest ticaret aracılığı ile 3.5 trilyon dolarlık kar getirmesi beklenen CANZUK, Yeni Zelandalıların yüzde 82’si, Kanadalıların yüzde 76’sı ve Avustralyalıların yüzde 73’ü tarafından da onaylandı. CANZUK’un AB’den farklı olduğuna değinen Skinner “AB, Avrupa Parlamentosuna göre yönetiliyor ve tek birim para birimi var fakat CANZUK’da ülkeler arasında ticaret ve göç konularında anlaşma olsa da bu ülkeler birbirinden bağımsız bir şekilde yönetiliyor” dedi. CANZUK’un uygulanmaya başlaması halinde suç geçmişi olmayan vatandaşlar da CANZUK ülkeleri arasında vize olmadan seyahat edebilecekler. Skinner, CANZUK sayesinde özellikle İngiltere ve Kanada’da yaşayan ve 60 yaş üzerindeki emekli vatandaşların soğuk aylarda Meksika’ya gitmek yerine daha güvenli ülke olan Avustralya’ya vizesiz bir şekilde gidebileceğini de vurguladı.