  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye’nin en büyük millet bahçesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gazze ekonomisi çöküyor! Saldırılar üretimi yüzde 25 düşürdü

BAE'li alçaktan mazlum Sudanlılara tehdit! Siyonistle yatan ya huyundan ya suyundan!

Türkiye’nin tüm imkanları herkese açık! Engelli bireyler için Karadeniz’de önemli adım

Patates soğan kafalılara inanmayın!

CHP'nin galeyanına gençlerin bunlardan haberdar mı? 150 milyonu veren Türkiye’nin tüm tarımını alır

Sosyal medyaya damga vuran röportaj! Atatürk'ün sözü yok Mocha, Americano var

Deprem dosyalarında kritik süreç hızlandı! Rakamlar ilk kez bu kadar net paylaşıldı!

24 milyon dijital tren bileti kullanıldı. 3 bin ağaç kesilmekten kurtuldu

Kosova’da 28 Şubat hortladı! Tarih tekerrür mü ediyor?
Gündem İngiltere’deki trende vahşet! bıçaklı saldırıda 9’u ağır 10 yaralı
Gündem

İngiltere’deki trende vahşet! bıçaklı saldırıda 9’u ağır 10 yaralı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İngiltere’de bir trendeki akılalmaz bir vahşet yaşandı. Tren kan gölüne döndü. Yolculara gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 9’u ağır olmak üzere en az 10 kişi yaralanırken, 2 kişi terör şüphesiyle gözaltına alındı

İngiltere’nin Huntingdon bölgesindeki bir trende bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı.İngiltere Ulaşım Polisi’nden yapılan açıklamaya göre; olay Doncaster şehrinden Londra King’s Cross bölgesine giden bir trende yerel saatle 19:42 sıralarında meydana geldi. Trendeki yolculara yönelik bıçaklı saldırı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren yetkililer, trenin acil durum kapsamında durduğu Huntingdon İstasyonu’na çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk etti. İlk belirlemelere göre 9’u ağır en az 10 kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Terörle Mücadele Polisi’nin de dahil olduğu soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. İngiltere Ulaşım Polisi Şefi Chris Casey, olayı "şok edici bir vaka" olarak nitelendirerek, "Ne olduğunu tespit etmek için acil soruşturma yürütüyoruz. Bu erken aşamada olayın nedenleri hakkında spekülasyon yapmak uygun olmaz" açıklamasında bulundu.

Starmer: "Derin endişe verici"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada olayı "derin endişe verici" olarak tanımladı. Starmer, "Saldırıdan etkilenen herkesin yanındayım. Acil durum ekiplerine müdahaleleri için teşekkür ediyorum" dedi. İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ise saldırıdan "derin üzüntü duyduğunu" belirterek, olayla ilgili spekülasyonlardan kaçınılması çağrısında bulundu.

Almanya’dan sert uyarı!
Almanya’dan sert uyarı!

Avrupa

Almanya’dan sert uyarı!

Edirne'de cinayet gibi kaza: Önce çarptı sonra üzerinden geçti!
Edirne'de cinayet gibi kaza: Önce çarptı sonra üzerinden geçti!

Yerel

Edirne'de cinayet gibi kaza: Önce çarptı sonra üzerinden geçti!

Sivas'ta köylüler arasında çıkan tartışma cinayetle bitti!
Sivas'ta köylüler arasında çıkan tartışma cinayetle bitti!

Yerel

Sivas'ta köylüler arasında çıkan tartışma cinayetle bitti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23