İngiltere’deki trende vahşet! bıçaklı saldırıda 9’u ağır 10 yaralı

İngiltere’nin Huntingdon bölgesindeki bir trende bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı.İngiltere Ulaşım Polisi’nden yapılan açıklamaya göre; olay Doncaster şehrinden Londra King’s Cross bölgesine giden bir trende yerel saatle 19:42 sıralarında meydana geldi. Trendeki yolculara yönelik bıçaklı saldırı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren yetkililer, trenin acil durum kapsamında durduğu Huntingdon İstasyonu’na çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk etti. İlk belirlemelere göre 9’u ağır en az 10 kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Terörle Mücadele Polisi’nin de dahil olduğu soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. İngiltere Ulaşım Polisi Şefi Chris Casey, olayı "şok edici bir vaka" olarak nitelendirerek, "Ne olduğunu tespit etmek için acil soruşturma yürütüyoruz. Bu erken aşamada olayın nedenleri hakkında spekülasyon yapmak uygun olmaz" açıklamasında bulundu.

Starmer: "Derin endişe verici"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada olayı "derin endişe verici" olarak tanımladı. Starmer, "Saldırıdan etkilenen herkesin yanındayım. Acil durum ekiplerine müdahaleleri için teşekkür ediyorum" dedi. İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ise saldırıdan "derin üzüntü duyduğunu" belirterek, olayla ilgili spekülasyonlardan kaçınılması çağrısında bulundu.