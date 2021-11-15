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Dünya İngiltere'deki patlama sonrası 3 kişi gözaltına alındı
Dünya

İngiltere'deki patlama sonrası 3 kişi gözaltına alındı

Liverpool kentinde meydana gelen patlamanın ardından harekete geçen polis ekipleri, 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 05:54:00 -
İngiltere'deki patlama sonrası 3 kişi gözaltına alındı

İngiltere'nin Liverpool kentinde yaşanan patlama olayında yeni gelişmeler yaşandı.

3 kişi gözaltına alındı

Kuzey Batı Terörle Mücadele Polisi, Liverpool Woman's Hospital önündeki bir araçta meydana gelen patlamayla bağlantılı olduğu belirtilen 21, 26 ve 29 yaşlarındaki 3 erkeğin, Terörizm Yasası uyarınca gözaltına alındığını bildirdi.

1 kişi yaşamını yitirmişti

Patlamanın meydana geldiği aracın taksi olduğu ve araçta bulunan yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiği, yaralanan erkek sürücünün ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Sürücünü durumunun stabil olduğu belirtildi.

İngiltere'nin Liverpool kentinde yerel saatle 10.59'da Liverpool Woman's Hospital önündeki bir araçta patlama meydana gelmişti.

Terör olayı olarak ilan edilmemişti

Merseyside Polisinden bir sözcü de olayın halihazırda "bir terör olayı olarak ilan edilmediğini" ancak terörle mücadele dedektiflerinin soruşturma yürüttüğünü ifade etmişti.

Olaya ilişkin görüntülerde otomobilin yandığı ve dumanların binayı kapladığı görülmüştü.

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