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Dünya İngiltere'deki Müslümanlardan Hükümete protesto! Bayram etkinliğine katılmayacaklar!
Dünya

İngiltere'deki Müslümanlardan Hükümete protesto! Bayram etkinliğine katılmayacaklar!

Yeniakit Publisher
2024-04-15 11:04:00 - 2024-04-15 11:04:44
İngiltere'deki Müslümanlardan Hükümete protesto! Bayram etkinliğine katılmayacaklar!

İngiltere'de bazı Muhafazakar politikacıların yanı sıra iş dünyası ve hayırsever liderler, Katil İsrail'e verdiği destek nedeniyle hükümetin bayram etkinliğini boykot edeceklerini açıkladılar.

İngiltere hükümetinin Katil İsrail'e sonsuz desteğinini protesto eden ülkedeki bazı Müslüman liderleri ve muhafazakar politikacılar, hükümetin  bayram etkinliğini boykot edeceklerini açıkladılar.

Başbakan Rishi Sunak'ın ev sahipliği yapacağı yıllık etkinlik Pazartesi günü Downing Street'te gerçekleşecek.

Downing Street'teki kaynaklar, resepsiyonu boykot edebilecek kişi sayısı konusunda özel olarak endişelerini dile getirdi.

Önde gelen iş adamı ve bağış toplama etkinliği yapan Asif Ansari şunları söyledi: "Bir Müslüman olarak Müslüman toplumunun İngiliz hükümetiyle iyi ilişkiler kurmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum.Ancak soykırımla suçlanan İsrail'i destekliyorlar, savaş suçlarıyla suçlanıyorlar, kadın ve çocukların su ve yiyecekten yoksun bırakılması birçok kişinin açlıktan ölmesine neden oldu.'' dedi
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Ramazan protestosu

Bu ayın başlarında hükümet, İsrail'in Gazze'deki saldırısında yedi yardım görevlisinin öldürülmesinin ardından İngiltere'nin İsrail'e silah satışı konusunda artan bir baskıyla karşı karşıya kalmıştı.

Dışişleri Bakanı David Cameron daha sonra İngiltere'nin İsrail'e silah satışının askıya alınmayacağını açıklamıştı.

İngiltere'deki müslümanlar Ramazan ayına hükümeti protesto etmişti.

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