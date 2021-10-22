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Dünya İngiltere’deki Müslümanlar ayağa kalktı! 'Eğitim' adı altında rezalet
Dünya

İngiltere’deki Müslümanlar ayağa kalktı! 'Eğitim' adı altında rezalet

İngiltere’deki Müslüman aileler, küçük çocuklarına mastürbasyonun bile anlatıldığı cinsel eğitim verilmesini protesto etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 14:40:00 - 2021-10-22 14:52:34
İngiltere’deki Müslümanlar ayağa kalktı! 'Eğitim' adı altında rezalet

 MÜNÜBE YILMAZ 

İngiltere’deki Müslüman aileler, küçük çocuklarına cinsel eğitim verilmesini protesto etti. Doğu Londra’da bulunan Tower Hamlets semtindeki Manorfield İlkokulu’nun önünde, İlişki ve Seks Eğitimi ile çocuklarının "cinselleştirildiğini" söyleyen 100'e yakın Müslüman veli, “Çocuklar çocuk kalsın” yazılı pankartlar taşıdı. İlkokul tarafından verilen İlişki ve Seks Eğitimi (RSE) dersindeki içeriğin çocuklara uygun olmadığını ifade eden veliler, “1. sınıftan itibaren çocuklarımıza verilen bu derslerde, ders sırasındaki tartışmaları bizlerden gizli tutmaları söyleniyor. Bu tehlikelidir ve çocukları istismar riskiyle karşı karşıya bırakır. Çocuklara asla ebeveynlerinden sır saklamaları söylenmemelidir” dediler.

Velilerden biri de çocuklara öğrenmemeleri gereken şeylerin öğretildiğini belirterek, “Ayrıntılara girmek istemiyorum ama onlara mastürbasyonu bile anlatıyorlar. Bu, çocukları kelimenin tam anlamıyla cinselleştiriyor. Halbuki onların hepsi masum. Oyun oynamaları ve mutlu olmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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