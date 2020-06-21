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Aktüel

İngiltere’deki bıçaklı saldırının terörle bağlantılı olduğu ortaya çıktı

İngiltere’de polis, dün akşam meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının terörle bağlantılı olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 13:43:57 -
İngiltere’deki bıçaklı saldırının terörle bağlantılı olduğu ortaya çıktı

İngiltere’de polis, dün akşam meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının terörle bağlantılı olduğunu açıkladı.


İngiltere’de Londra’ya yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Reading semtinde bulunan Forbury Gardens adlı bir parkta dün akşam yerel saatle 19.00 sıralarında meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Olay yerinde yakalanan 25 yaşındaki şahıs ise gözaltına alındı. İngiltere terörle mücadele polisi tarafından yapılan açıklamada, "Dün akşam Reading’de meydana gelen bıçaklı saldırı terör olayı ilan edildi" ifadeleri kullanıldı.

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