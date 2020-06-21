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Aktüel

İngiltere'deki bıçaklı saldırının terör bağlantılı olduğu iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-21 01:27:10 -
İngiltere'deki bıçaklı saldırının terör bağlantılı olduğu iddia edildi

LONDRA (AA) - İngiltere'de başkent Londra yakınlarındaki bir kasabada meydana gelen bıçaklı saldırının terör bağlantılı olduğu ileri sürüldü.

Yerel haber ajansı Press Association ve Sky News kanalının güvenlik kaynaklarına dayandırdıkları haberlerde, Londra'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Reading kasabasında yaşanan saldırının terör eylemi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını duyuran polis, saldırının sebebine ilişkin olarak henüz açıklama yapmadı.

Saldırıda kaç kişinin yaralandığına dair resmi bir açıklama da yapılmazken, bölgedeki bir hastane 2 yaralının tedavi altına alındığını duyurdu. Telegraph gazetesi ise 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını iddia etti.

Başbakan Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırı karşısında dehşete düştüğünü belirtti.

Saldırının ırkçılık karşıtı gösteriler sona erdikten birkaç saat sonra yaşandığı bildirildi. Gösteriyi düzenleyenlerden Nieema Hassan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının protestocular dağıldıktan sonra meydana geldiğini ifade etti.

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