İngiltere'de yeniden maske takma zorunluluğu getirildi
İngiltere'de Kovid-19'un endişeye neden olan Omicron varyantının görülmesinin ardından yeniden marketlerde ve toplu taşımada maske takma zorunluğu getirildi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede 2 Omicron vakasının görülmesi üzerine, basın toplantısı düzenledi.
Varyantın dünyaya yayıldığını ve yayılma hızının da yüksek olduğunu kaydeden Johnson, Omicron'un 'aşıların kısmen de olsa etkinliğini azaltabilecek kapsamlı bir mutasyon' olduğunu söyledi.