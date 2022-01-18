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Dünya İngiltere'de yeni hayat kurmak isteyen göçmenlerin Fransa'da bekleyişi sürüyor
Dünya

İngiltere'de yeni hayat kurmak isteyen göçmenlerin Fransa'da bekleyişi sürüyor

Fransa'dan İngiltere'ye geçerek yeni bir hayat kurmak isteyen yüzlerce düzensiz göçmen, kış soğuğunun zorlu şartlarında Manş Denizi'nin Fransa tarafında bekliyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 15:13:00 -
İngiltere'de yeni hayat kurmak isteyen göçmenlerin Fransa'da bekleyişi sürüyor

Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye gitmeye çalışan düzensiz göçmenler, Fransa'nın kıyı kenti Calais’de toplanıyor. Çoğunluğu Afrika ülkelerinden gelen düzen göçmenlerin Calais'yi seçme nedeni İngiltere'ye en yakın liman kenti olmasından kaynaklanıyor.

Düzensiz göçmenlerin bir kısmı botlarla İngiltere'ye ulaşmayı deniyor, bazıları da İngiltere'ye giden gemilere kaçak olarak binmeye çalışıyor.

Göçmenler İngiltere'ye gitmek için beklerken Calais kentinin içindeki parklarda, köprü altlarında veya ormanlık alanda çadırlarda kalıyor. Calais Belediyesi yetkilileriyle polis zaman zaman göçmenlerin çadırlarını zorla kaldırıyor.

Bazı yardım kuruluşlarıysa düzensiz göçmenlere yemek ve giysi dağıtıyor.

İngiltere’nin geçişleri engelleme çabalarına rağmen her yıl binlerce göçmen Manş Denizi’ni aşmayı başarıyor. 2021’de denizi geçip İngiltere'ye varanların sayısı 28 bini aştı. Bu sayının 2020'deki geçişlerin üç katı olduğu belirtiliyor.

Bu tehlikeli geçişler sırasında zaman zaman trajik olaylar da meydana geliyor. Son olarak Calais kentinden 24 Kasım'da İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 17 erkek, biri hamile 7 kadın ve 3 çocuk yaşamını yitirmişti.

Manş Denizi'ndeki bu facianın ardından hayatını kaybedenlerin Irak, İran, Afganistan, Etiyopya, Somali ve Mısır'dan gelen göçmenler olduğu açıklanmıştı.

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