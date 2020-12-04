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Spor İngiltere'de tribünlere seyirci alınmaya başlandı
Spor

İngiltere'de tribünlere seyirci alınmaya başlandı

İngiltere'de ölümcül koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle mart ayından beri seyircisiz oynanan maçlara yeniden tarafta alınmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 13:31:00 - 2020-12-04 13:36:29
İngiltere'de tribünlere seyirci alınmaya başlandı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sebebiyle mart ayından bu yana seyircisiz oynanan maçlar için stadyumlara sınırlı sayıda taraftar kabul edilmeye başlandı.

Sınırlı sayıda seyirci izledi

UEFA Avrupa Ligi B grubunda Arsenal'in Emirates Stadı'nda Rapid Wien'i konuk ettiği karşılaşmada, sınırlı sayıda Arsenal taraftarı tribündeki yerini aldı. Stadyum önünde ateşleri ölçülen taraftarlara buradaki görevliler tarafından sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maskelerini takmaları uyarısında bulunuldu.

İngiltere'de maçlar Kovid-19 önlemleri kapsamında mart ayından bu yana seyircisiz oynanıyordu. 

Ülkede 5 Kasım'da başlayan ve dün biten ulusal karant inadan sonra orta riskli bölgelerde açık hava spor müsabakalarına en fazla 4 bin seyircinin alınacağı, yüksek riskli bölgelerde ise müsabakaların seyircisiz oynanması uygulamasının devam edeceği bildirilmişti. 

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