İngiltere'de terörist İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

Terör rejimi İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, Filistin bayrakları taşıyıp, "Özgür Filistin" sloganları attı.

"Gazze'de ablukaya son verin" ve "El Aksa'dan elinizi çekin" yazılı dövizler de taşıyan göstericiler, İngiltere hükümetini, ırkçı İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı.

Gösteride konuşan Filistin'in Londra Büyükelçisi Hüsam Zumlut, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya yönelik uygulamalar dikkate alındığında kendilerine yapılanların çifte standart olduğunu söyledi.

Zulmut, Rusya'ya karşı sert yaptırımlar alındığını, Ukrayna'ya silah yardımları yapıldığını ve basında Ukraynalıların direnişinin övüldüğünü kaydederek, "Rusya'nın saldırısının üzerinden bu yana 2 ay geçti. Filistin halkının işgali 74 yıldır sürüyor. Yani 3 çeyrek asır. Ancak bu yaptırımların hiçbiri İsrail'e uygulanmadı. Yetmezmiş gibi Filistin halkı bu medyada şiddet uygulayan terörist olarak yaftalanıyor." dedi.

İsrail işgalci olsa da daha fazla askeri yardım, daha fazla mali yardım, daha fazla ve daha iyi ticaret anlaşmaları elde ettiğini belirten Zumlut, "Siz ne elde ediyorsunuz? Çifte standart, çifte standart, çifte standart. Bu ikiyüzlülüktür." ifadesini kullandı.

Uluslararası toplumun ancak kendi çıkarlarına hizmet ettiğinde olaylara müdahale ettiğini söyleyen Zumlut, uluslararası hukukun eşit olarak uygulanması gerektiğini belirtti.

Zulmut, İngiltere'nin Ukrayna'da sivillerin öldürülmesini kınadığını ancak aynı şeyi Filistinli siviller için yapmadığını hatırlatarak, "6 çocuklu bir annenin kameralar önünde infaz edilmesi, yüzlerce İsrail askerinin ramazan ayında İslam'ın en kutsal üçüncü camisi olan Mescid-i Aksa'yı işgal etmesi, İngiltere'yi harekete geçirmedi. Kasım ayından bu yana sivillere yönelik 500'den fazla İsrailli yerleşimci terör saldırılarına dair kınanmalar nerede?" ifadesini kullandı.

Gösteriye, Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü üyeleri de katılarak Filistinlilere destek verdi.

Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti.

Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı. İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da bulunanlara müdahalesi ve kullandığı güç, uluslararası arenada tepki toplamıştı. Baskında en az 150 Filistinli yaralanmış, 400 kadar Filistinli gözaltına alınmıştı.

İsrail polisi dün de sabah namazının ardından kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Yaralılara müdahalede bulunan Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesinde en az 9 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.