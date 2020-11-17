İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 598 kişi hayatını kaybetti

LONDRA (AA) - İngiltere'de son 24 saatte 598 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saate 20 bin 51 Kovid-19 vakası tespit edilirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 410 bin 732'ye yükseldi.

İngiltere'de virüs nedeniyle son 24 saatte 598 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 52 bin 745'e ulaştı.

Bir günde 234 bin 189 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 36 milyon 513 bin 502 oldu.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 15 bin 830 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü, bunlardan 1391'inin yoğun bakımda olduğu açıklandı.

Avrupa'da Kovid-19 salgınında en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de 5 Kasım'da karantina uygulaması başlatılmış, temel ürünlerin satıldığı market ve eczaneler hariç tüm işletmeler kapatılmış ve sokağa çıkışlar sınırlandırılmıştı.

