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İngiltere’de son 24 saatte korona virüsten 494 kişi öldü

İngiltere’de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 494 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 33 bin 186’ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 18:52:52 -
İngiltere’de son 24 saatte korona virüsten 494 kişi öldü

İngiltere’de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 494 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 33 bin 186’ya yükseldi.



Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 294 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa’da bilanço artıyor. İngiltere’de açıklanan son verilere göre, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 494 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 33 bin 186’ya ulaştığı bildirildi. Ülkede 3 bin 242 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 229 bin 705’e yükseldiği ifade edildi.



Ülke genelinde durumu kritik olanların sayısı bin 559 olarak açıklanırken toplam 2 milyon 94 bin 209 Covid-19 testi yapıldığı belirtildi.



İngiltere’de dün 627, 11 Mayıs’ta 210, 10 Mayıs’ta 268 ve 9 Mayıs’ta ise 346 kişi hayatını kaybetmişti.


Öte yandan İngiltere, dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa’da ise birinci sırada yer alıyor.

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