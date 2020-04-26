İngiltere’de son 24 saatte korona virüsten 413 kişi öldü

İngiltere’de son 24 saatte 413 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 20 bin 732’ye ulaştı.

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 900 binden fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs nedeniyle Avrupa’da bilanço artıyor. İngiltere’de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 413 kişi hayatını kaybederken, ölü sayısı 20 bin 732’ye yükseldi. Ülkede 4 bin 463 yeni vakanın tespit edilirken, toplam vaka sayısının 152 bin 840’a ulaştı.

İngiltere’de bugün 31 Mart tarihinden bu yana korona nedeni ile gerçekleşen en düşük ölüm oranı yaşandı.