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Aktüel İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 634 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
Aktüel

İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 634 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 19:41:18 -
İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 634 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
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