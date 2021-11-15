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Dünya İngiltere'de sıcak gelişme! Tehdit seviyesi 'ciddi'ye yükseltildi
Dünya

İngiltere'de sıcak gelişme! Tehdit seviyesi 'ciddi'ye yükseltildi

İngiltere'de ulusal terör tehdidi seviyesinin "önemli"den "ciddi"ye yükseltildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 17:53:00 -
İngiltere'de sıcak gelişme! Tehdit seviyesi 'ciddi'ye yükseltildi

İngiltere'de ulusal terör tehdidi seviyesinin "önemli"den "ciddi"ye yükseltildiği duyuruldu.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, dün Liverpool'da bir hastanenin önündeki takside meydana gelen patlamanın "terör olayı" ilan edilmesinin ardından bugün yaptığı açıklamada, ulusal terör tehdidi seviyesinin ciddiye yükseltildiğini bildirdi.

İngiltere'de "kritik", "ciddi", "önemli", "orta" ve "düşük" olmak üzere beş tehdit seviyesi bulunuyor.

"Kritik" seviyesi, her an bir terör saldırısı olabileceğine dair somut bir istihbaratın olduğu anlamına gelirken, "ciddi" seviyesi, böyle bir istihbarat olmamakla birlikte saldırının kuvvetle muhtemel görüldüğünü gösteriyor.

Tehdit seviyesi, Müşterek Terörizm Analiz Merkezi (JTAC) tarafından belirleniyor. İngiliz istihbarat kurumu MI5'in bünyesinde çalışmalarını yürüten JTAC; polis, hükümet ve bazı güvenlik kurumlarında görev yapan terörle mücadele uzmanlarından oluşuyor.

Milletvekilinin öldürülmesi ve hastanedeki patlama "terör olayı" ilan edilmişti

İngiltere’de 1997'den beri milletvekili olan 69 yaşındaki David Amess, seçim bölgesi Essex'teki toplantı sırasında 15 Ekim'de bıçaklı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Saldırı sonrası 25 yaşındaki zanlı gözaltına alınırken, olayın "terör eylemi" olduğu açıklanmıştı.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel de Amess'in öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, parlamenterlerin karşı karşıya kaldığı tehdidin artık "önemli" düzeyde kabul edildiğini bildirmişti.

Liverpool kentinde dün bir hastanenin önündeki takside meydana gelen patlamanın da "terör olayı" olduğu bildirilmiş, yolcu tarafından araca bir patlayıcının getirildiği ve daha sonra araçta meydana gelen patlama sonucu bu kişinin öldüğü kaydedilmişti.

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