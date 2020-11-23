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Spor İngiltere'de seyirciler statlara dönüyor
Spor

İngiltere'de seyirciler statlara dönüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-23 21:07:53 -
İngiltere'de seyirciler statlara dönüyor

İSTANBUL (AA) - İngiltere'de gelecek haftadan itibaren statlara 4 bine kadar seyirci alınması planlanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan karantinanın 2 Aralık'ta sona ereceği İngiltere'de, orta riskli bölgelerdeki açık hava spor müsabakalarına en fazla 4 bin seyirci alınacak.

Yüksek riskli bölgelerde seyirci sayısı en fazla 2 binle kısıtlanırken, çok yüksek riskli bölgelerde ise spor müsabakalarına seyirci alınmaması uygulaması devam edecek.

Spor müsabakalarına seyirci alınmasıyla ilgili hazırlanan protokol, bu hafta milletvekillerinin oyuna sunulacak.


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