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Aktüel İngiltere'de polis Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriye müdahale etti
Aktüel

İngiltere'de polis Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriye müdahale etti

Yeniakit Publisher
2020-10-24 20:12:45 -
İngiltere'de polis Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriye müdahale etti

LONDRA (AA) - İngiltere'de polis yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı "StandUpX" adlı grubun gösteri yasağına rağmen düzenlediği eyleme müdahalede bulundu.

Başkent Londra'da "StandUpX" üyeleri, Hyde Park'ta bir araya geldi.

Ülkede 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olmasına rağmen grup üyeleri, toplu halde yürüyüşe geçti.

Parlamento Meydanı'na yürüyen göstericiler, bir süre sonra Trafalgar Meydanı'na ulaştı.

Eylemcilerin, Başbakanlık binasının önünden geçişi sırasında polisin sıkı güvenlik önlemi alması dikkati çekti.

"Onayımız yok", "Kovid-19 aldatmacası", "Hükümet yalan söylüyor" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasını istedi.

Eylemcileri dağılmaları için uyaran polis, uyarıları dikkate almayan bazı göstericileri gözaltına aldı.

Müdahale sonrası Londra'nın değişik bölgelerine dağılan göstericilerden bazıları parlamentonun yanındaki Westminster Köprüsü'nü trafiğe kapattı. Polis, burada da bazı kişileri gözaltına aldı.

Grubun, eylülde düzenlediği değişik gösterilerde onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

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