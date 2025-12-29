İngiltere'de Netanyahu için "Aranıyor" ilanı!

  • İSTANBUL
İngiltere’de Filistin yanlısı aktivistler, Gazze’deki savaş suçları ve soykırımdaki baş rolü nedeniyle hakkında UCM'de tutuklama kararı bulunan terörist İsrail Başbakanı Netanyahu’yu “Aranıyor” afişleriyle Londra sokaklarında teşhir etti.

İngiltere’de Filistin yanlısı aktivistler, Gazze’deki savaş suçları ve soykırımdaki baş rolü nedeniyle hakkında UCM'de tutuklama kararı bulunan terörist İsrail Başbakanı Netanyahu’yu “Aranıyor” afişleriyle Londra sokaklarında teşhir etti.

İngiltere'nin çeşitli noktalarında aktivistler, terörist İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze çatışmasıyla bağlantılı savaş suçları ve soykırımdaki rolünü vurgulamak amacıyla Londra'nın otobüslerine, sokaklarına ve işlek yerlerine "Aranıyor" afişleri yapıştırdı.

Filistin yanlısı aktivistler tarafından düzenlenen kampanyada, Netanyahu'nun görüntüleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) Kasım 2024'te çıkardığı ve kendisini Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı suçlayan tutuklama emrine atıfta bulunan metinle birlikte sergileniyor.

 

Terörist İsrail ordusu, iki yıllık bir süre içinde Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 71.000'den fazla Filistinliyi şehit etti. 10 Ekim'de ateşkes yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, İsrail saldırılarını durdurmadı.

Yaşam koşullarında da önemli bir iyileşme olmadı; zira kararlaştırılan miktarlarda gıda, yardım, tıbbi malzeme ve yerleşim bölgesine taşınabilir konut sağlanması gibi gereksinimler karşılanmadı.

AA

