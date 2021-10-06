İngiltere'de kriz artarak sürüyor! İngiliz halkı hesap yapmaya başladı

İngiltere'de akayakıt tedarik krizi ve Noel öncesi boş raf endişeleri sonrası ülke halkı, enflasyon hesabı yapmaya başladı.

İngiliz basını, iş gücü kıtlığı, artan enerji maliyetleri ve küresel tedarik zincirlerindeki sorunların neden olduğu enflasyon nedeniyle Britanyalıların bu kış karşı karşıya kaldığı mali sıkıntıları gündeme getirdi.

Fazladan 1800 sterlinlik maliyet

Daily Mail tarafından paylaşılan bir araştırmanın sonuçları, enflasyonun bu yılın sonuna kadar dört kişilik bir aileye fazladan 1800 sterline mal olacağını ortaya koydu.

Emekli bir çiftin yaşam maliyetlerinin 1100 sterlinden fazla artacağı, daha düşük gelirli bir çiftin ekstra yaklaşık 900 sterlin harcayacağı kaydedildi.

Kesintiler şimdiden başladı

İngiltere'de iki haneden birinin, artan maliyetlere ilişkin endişeler nedeniyle şimdiden kesinti yapmaya başladığı belirtildi.

Haberde, "Son 18 ayda koronavirüsle ilgili belirsizliklere katlanan aileler, şimdi de artan enerji faturaları, yükselen gıda fiyatları ve vergi artışlarının üçlü darbesiyle karşı karşıya." denildi.

Başbakan Johnson: Endişeli değilim

Birçok İngiliz'in finansal sıkıntılardan endişe etmeye başladığı bir dönemde Başbakan Boris Johnson, dün yaptığı açıklamada, geçici olacağına inandığı yükselen fiyatlar konusunda kaygılı olmadığını söyledi.

BBC'ye yaptığı açıklamada Johnson, "Aslında insanlar, uzun süredir enflasyondan endişe duyuyor ve bunun gerçekleşmediğini düşünüyorum." dedi.

"Tedarik zincirlerdeki sorunlar benim işim değil"

Johnson, ülkedeki tedarik zincirlerinde ortaya çıkan sorunların her yönünü düzeltmenin "kendi işi olmadığını" da dile getirdi.

İngiltere ekonomisi hakkındaki görüşlerini sürdüren Johnson, "Birleşik Krallık, daha yüksek ücretli, daha üretken bir ekonomi haline gelerek çok daha iyisini yapmak zorunda." ifadesini kullandı.

İkinci el araç ve yakıt fiyatları arttı

Başka bir anket, birçok İngilizin son 1 ila 3 ay içinde harcamalarını azaltmaya başladığı sonucuna ulaştı.

Sadece geçen yılki fiyat artışlarının analizi, ikinci el arabanın maliyetinin 1600 sterlinden fazla, bir depo yakıtın 10 sterlinden fazla arttığını gösteriyor.