İngiltere'de kritik koronavirüs verisi

İngiltere'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 53 bin 945 vakanın kaydedilmesi ile günlük vaka sayısı 17 Temmuz'dan bu yana en yüksek sayıya ulaştı. Vakaların yeniden artış gösterdiği İngiltere'de bugüne kadar toplamda 10 milyon 329 bin 74 Covid-19 vakası tespit edildi. Son 24 saatte 141 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı ise 145 bin 281'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede 51 milyon 20 bin 285 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 46 milyon 431 bin 662 kişiye ise aşının her iki dozunun uygulandığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, ülkede 19 milyon 15 bin 975 kişiye aşının 3'üncü dozunun uygulandığını aktardı. Hükümetin Covid-19 aşılama verilerine göre, şu anda 12 yaşın üzerindeki kişilerin yüzde 88,7'si 1'inci, yüzde 80,7'si 2'inci, yüzde 33,1'i ise 3'üncü doz aşısını oldu.

Omicron vaka sayısı 29'a yükseldi

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Birleşik Krallık genelinde son 24 saatte 7 kişide daha Covid-19'un Omicron mutasyonun tespit edildiğini duyurdu. UKHSA tarafından yapılan açıklamada, ülkede toplam Omicron vaka sayısının 29'a yükseldiği belirtilerek, vakaların çoğunlukla İngiltere'nin doğusu, güneydoğusu, kuzeybatısı ve başkent Londra'da görüldüğü aktarıldı.