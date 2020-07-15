İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 45 bin 53'e yükseldi
İngiltere'de ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 53'e yükseldi. Vaka sayısı ise son 24 saatte 538 artarak 291 bin 911 oldu.
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 45 bin 53'e yükseldi.
Vaka sayısı 291 bin 911 oldu
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 85 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 45 bin 53'e ulaştı.
Vaka sayısı son 24 saatte 538 artarak 291 bin 911 oldu.
İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.