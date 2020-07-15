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Dünya

İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 45 bin 53'e yükseldi

İngiltere'de ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 53'e yükseldi. Vaka sayısı ise son 24 saatte 538 artarak 291 bin 911 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 20:23:00 -
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 45 bin 53'e yükseldi

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 45 bin 53'e yükseldi.

Vaka sayısı  291 bin 911 oldu

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 85 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 45 bin 53'e ulaştı.

Vaka sayısı son 24 saatte 538 artarak 291 bin 911 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

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