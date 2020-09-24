İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 bin 902'ye ulaştı
İngiltere'de açıklanan verilerine göre; ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 902'ye ulaştı.
Çin'in Wuhan eyaletinden başlayarak ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını İngiltere'de ölümcül etkisini sürdürüyor.
Ülkede açıklanan son 24 saatin bilançosuna göre; 6 bin 634 kişide daha virüs tespit edildi.
Böylece İngiltere'de toplam koronavirüs vaka sayısı 416 bin 363'e yükseldi.
Ölü sayısı 41 bin 902'ye ulaştı
Son bir günün bilançosuna göre; 40 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Bu sayıyla birlikte İngiltere'de toplam can kaybı 41 bin 902'yi aştı.