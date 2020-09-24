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Dünya İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 bin 902'ye ulaştı
Dünya

İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 bin 902'ye ulaştı

İngiltere'de açıklanan verilerine göre; ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 902'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 20:50:00 -
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 bin 902'ye ulaştı

Çin'in Wuhan eyaletinden başlayarak ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını İngiltere'de ölümcül etkisini sürdürüyor.

Ülkede açıklanan son 24 saatin bilançosuna göre; 6 bin 634 kişide daha virüs tespit edildi.

Böylece İngiltere'de toplam koronavirüs vaka sayısı 416 bin 363'e yükseldi.

Ölü sayısı 41 bin 902'ye ulaştı

Son bir günün bilançosuna göre; 40 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu sayıyla birlikte İngiltere'de toplam can kaybı 41 bin 902'yi aştı.

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