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Dünya İngiltere'de koronavirüs vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor
Dünya

İngiltere'de koronavirüs vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor

İngiltere'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 574 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 69 bin 625'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 22:58:00 -
İngiltere'de koronavirüs vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor

İngiltere'de yeni tip koronavirüs salgınında vaka ve can kaybı sayıları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 39 bin 36 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 188 bin 587'ye ulaştığı belirtildi.

Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 574 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine toplam can kaybının ise 69 bin 625'e ulaştığı aktarıldı.

Ülkede mutasyon koronavirüs paniği devam ediyor. Şu ana kadar 50'den fazla ülke İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış koronavirüs nedeniyle sınırlarını İngiltere'ye kapatarak uçuşları askıya aldı.

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