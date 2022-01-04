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Dünya İngiltere'de koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

İngiltere'de koronavirüs bilançosu açıklandı

İngiltere'de son 24 saatte 218 bin 724 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle "salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" kayda geçti.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 20:03:00 -
İngiltere'de koronavirüs bilançosu açıklandı

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 148 bin 941'e çıktı.

Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan İngiltere'de ilk dozu yaptıranların sayısı 51 milyon 820 bin 652'ye ulaşırken, bunlardan 47 milyon 482 bin 789'una ikinci doz da uygulandı. Güçlendirici Kovid-19 aşısını alanların sayısı 34 milyon 363 bin 986'ya ulaştı.

Ülkede 31 Aralık'ta ise 189 bin 846 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bu rakam, "salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı" olarak kayda geçmişti.

İngiltere'de hükümet, artan vakalara rağmen yeni yıldan önce yeni kısıtlama getirmeme kararı almıştı. Ancak Galler'de gece kulüplerinin kapatılması ve İskoçya'da da sosyalleşmenin sınırlandırılması kararlaştırılmıştı.

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