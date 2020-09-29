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Dünya İngiltere'de koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

İngiltere'de koronavirüs bilançosu açıklandı

İngiltere'den ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedelerin sayısı 42 bin 72'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 20:08:00 -
İngiltere'de koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Wuhan eyaletinden başlayarak tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını İngiltere'de etkisini sürdürüyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı ölümcül koronavirüste son bilançoyu açıkladı.

Bakanlığın verilerine göre; ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 yükseletek 42 bin 72'ye çıktı.

İngiltere'de son bir günde 7 bin 143 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 446 bin 156'ya ulaştı.

Koronavirüsten en çok zarar gören ülkeler arasında yer alan İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 2 bin 49 kişinin hastanelerde tedavisi devam ederken bunlardan 297'si yoğun bakımda yatıyor.

Ülkede daha önceki en yüksek günlük vaka sayısı, 25 Eylül'de açıklanan 6 bin 874 vaka olmuştu.

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