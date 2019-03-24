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İngiltere'de isyan büyüyor! 1 milyon kişi sokaklara çıktı

İngiltere'nin Brexit krizi büyüyor. Referandum yapılmasını talep eden Avrupa Birliği yanlısı 1 milyon kişi, başkent Londra'da gösteri düzenledi.

24 Mart 2019 Pazar 16:44
İngiltere'de isyan büyüyor! 1 milyon kişi sokaklara çıktı

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) çıkış sürecine ilişkin (Brexit) yeniden referandum yapılmasını isteyen gruplar Londra'da yürüdü. ParkLane'de toplanan AB yanlısı gruplar, polisin trafiğe kapattığı güzergah üzerinden bakanlık ve Başbakanlık binalarının bulunduğu Whitehall ve TrafalgarMeydanı'na yürüdü. Yürüyüşe katılanlar ellerinde "50. maddeyi iptal edin", "Halka sormanızı talep ediyoruz" yazılı dövizler ve AB bayrakları taşıdı.

İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, Muhafazakar Partili Eski Başbakan Yardımcısı Michael Heseltine, Muhafazakar Partili eski Eğitim Bakanı Justine Greening, eski Başsavcı Dominic Grieve, Bağımsız Grup Milletvekili Anna Soubry, Liberal Demokrat Parti Lideri Vince Cable ve Yeşiller Partisi vekili Caroline Lucas, Trafalgar Meydanı'ndaki konuşmacılar arasında yer aldı.

Brexit'i iptal dilekçesine 4 milyon 300 bin imza

Öte yandan İngiliz Parlamentosunun dilekçelere ayrılan internet sitesinde imzaya açılan ve hükümete, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecine iptal çağrısı yapan dilekçedeki imza sayısı 5 günde 4 milyon 300 bine ulaştı.

"Buna bir son vermemiz gerekiyor"

"50. maddeyi iptal et ve AB'de kal" başlıklı dilekçede, hükümetin Brexit'i "halkıniradesi" olarak sunduğu hatırlatılarak, "AB'de kalmak için halk desteğinin gücünü gösterip buna bir son vermemiz gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

İngiltere'de Parlamentoya sunulan dilekçelerin 10 bin imzaya ulaşması durumunda hükümet talebe yanıt vermek zorunda kalıyor. İmza sayısının 100 bini geçmesi durumunda da dilekçe Parlamentoda tartışılıyor.

Ne olmuştu?

Brexit sürecindeki gelişmeler İngiltere 23 Haziran 2016'daki referanduma yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla Brexit kararı almıştı. İngiliz hükümeti 29 Mart 2017'de Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini işleterek Brexit sürecini resmen başlatmıştı.

Avrupa Adalet Divanı aralık ayında aldığı kararla İngiltere'nin 50. maddenin Brexit için yürürlüğünü tek yanlı olarak iptal edebileceğine hükmetmişti.

İngiliz hükümeti, AB ile vardığı ayrılık anlaşmasının Parlamentoda iki kez ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i erteleme talebinde bulunmuştu.

Brexit, perşembe günü yapılan AB liderler zirvesinde ayrılık anlaşmasının İngiliz Parlamentosunda onaylanması halinde 22 Mayıs'a, yeniden reddedilmesi halinde ise 12 Nisan'a ertelenmişti.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 16:44
  1. Liberal Demokrat Parti
  2. Başbakan Yardımcısı
  3. Trafalgar Meydanı
  4. Yeşiller Partisi
  5. Avrupa Birligi
  6. Avrupa Birliği
  7. Milletvekili
  8. Başsavcılığı
  9. Başbakanlık
  10. Vince Cable
  11. Başsavcılık
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