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Dünya İngiltere'de istifa!
Dünya

İngiltere'de istifa!

İngiltere'de Adaletten Sorumlu Devlet Bakanı David Wolfson, Başbakan Boris Johnson'ın Başbakanlık binasında Kovid-19 kısıtlamalarını ihlalden para cezası almasının ardından istifasını sundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 21:52:00 -
İngiltere'de istifa!

İngiltere'de Adaletten Sorumlu Devlet Bakanı David Wolfson, Başbakan Boris Johnson'ın Başbakanlık binasında Kovid-19 kısıtlamalarını ihlalden para cezası almasının ardından istifa etti.

İngiltere'de Adaletten Sorumlu Devlet Bakanı David Wolfson, Başbakan Boris Johnson'a yazdığı mektupta, sadece cezaya neden olan etkinlikler nedeniyle değil, aynı zamanda "olup bitene verilen resmi yanıt" nedeniyle de görevi bıraktığını belirtti.

Son açıklamaların Başbakanlık binasında kurallar ve kanunların defaten ihlal edildiğini gösterdiğini vurgulayan Wolfson, bu ihlallerin ölçeği, bağlamı ve doğasının, yapılanların anayasal dokunulmazlık kapsamında olamayacağı sonucuna vardığını ifade etti.

İngiltere'de polis, 2020 ve 2021'de Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından sene başında soruşturma başlatmıştı. Başbakan, etkinlikler sırasında tüm kısıtlamalara uyulduğunu savunarak istifa çağrılarını reddetmiş ve soruşturmaların sonucunun beklenmesini istemişti. Polis, incelediği etkinlikler arasında yer alan bir doğum günü partisi nedeniyle Başbakan'ın yanı sıra eşi Carrie Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'a 12 Nisan'da para cezası vermişti. Başbakan Johnson, para cezasının ardından özür dilese de istifa etmeyeceğini açıklamıştı. Haziran 2020'de Başbakanlık'ta kendisi için düzenlenen doğum günü partisine katılan Johnson, bunun kuralların ihlali olabileceğini düşünemediğini belirtmişti.

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