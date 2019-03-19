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İngiltere'de işsizlik yüzde 3,9'a geriledi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre İngiltere’de geçen yılın aralık ayında yüzde 4 olan işsizlik, bu yılın ocak ayında yüzde 3,9 seviyesine geriledi.

19 Mart 2019 Salı 14:29
İngiltere'de işsizlik yüzde 3,9'a geriledi

İngiltere’de işsizlik ocak ayında yüzde 3,9 seviyesine geriledi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre İngiltere’de geçen yılın aralık ayında yüzde 4 olan işsizlik, bu yılın ocak ayında yüzde 3,9 seviyesine geriledi.

Ocak ayı verileriyle birlikte İngiltere’de işsizlik 1975 yılından bu yana ilk kez yüzde 4 seviyesinin altına gerilemiş oldu. Bu yılın ocak ayı verilerine göre İngiltere’de toplam işsiz sayısı 35 bin kişi azalarak 1,34 milyona geriledi.

Ülkede bonus ödemeleri hariç haftalık gelir ise ocak ayında yüzde 3,4 artış kaydetti.

İşsizlik verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Kıdemli İstatistik Uzmanı Matt Hughes, “İngiltere’de istihdam yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Çalışmayan fakat iş aramayan ekonomik olarak aktif olmayan kesimin payı da rekor seviyede azalmış durumda.” değerlendirmesinde bulundu.

Verilere ilişkin yorumda bulunan İngiltere’nin İstihdamdan Sorumlu Bakanı Alok Sharma ise “Son istihdam verileri geçen hafta İngiltere’nin Maliye Bakanı Philip Hammond’ın bahar dönemi bütçe düzenlemelerinde belirttiği gibi ekonominin ne kadar güçlü olduğuna dair kanıt sunuyor.” İfadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:29
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  2. İngiltere
  3. işsizlik
  4. Londra

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