İngiltere'de İsrail’in futboldan men edilmesi için 25 bin imza toplandı

İngiltere'de siyasi gerilim, spor sahalarına taşındı. Birleşik Krallık Filistin Dayanışma Platformu, İsrail’in uluslararası futbol müsabakalarından men edilmesi ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Aston Villa-Maccabi Tel Aviv maçının iptali talebiyle bir kampanya yürüttü.

25 BİN İMZA FA'YA TESLİM EDİLDİ

Toplanan 25 bin imza, platform sorumlusu Lewis Backon tarafından Wembley Stadı’ndaki İngiltere Futbol Federasyonuna teslim edildi. Backon, yaptığı açıklamada, "Soykırımdan ve apartheid uygulamalarından sorumlu bir devletin takımları uluslararası futbol müsabakalarında oynamamalıdır" dedi.

ASTON VİLLA MAÇI "YÜKSEK RİSKLİ" İLAN EDİLDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Kasım Perşembe günü Aston Villa, sahasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesinde güvenlik endişeleri de tırmanmış durumda.

West Midlands Polisi, mevcut istihbarat ve geçmiş olaylar doğrultusunda maçı "yüksek riskli" olarak sınıflandırdı. Güvenlik Danışma Grubu (Safety Advisory Group) ise aldığı kararla deplasman taraftarlarının stada alınmayacağını açıkladı.