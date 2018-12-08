İngiltere’de İslâm düşmanlığı normalleştiriliyor

Münübe Yılmaz

Son yıllarda Müslümanlara karşı nefretin tavan yaptığı İngiltere’de, aralarında Britanya Müslüman Konseyi’nin de bulunduğu 60’a yakın İslami kuruluş, Başbakan Theresa May ve muhalefet parti liderlerine gönderdikleri mektupta ülkede İslamofobi ile daha etkili bir mücadele için yeni bir tanımlama yapılması çağrısında bulundu. İslami kuruluşlara destek veren çok partili meclis grubu APPG’ye üye milletvekilleri de konuyla ilgili meclise rapor sundu. Raporda, ırkçılığa dayanan İslam düşmanlığının giderek normalleştirilmesiyle neredeyse görünmez bir hale geldiği uyarısı yapıldı. Milletvekilleri, İslamofobinin tanımının daha kesin ve kapsamlı yapılmasının, Müslümanları hedef alan bu ırkçılık türüyle daha iyi mücadele imkanı tanıyacağı ve daha adil bir toplum oluşturulmasına katkı sunacağını aktardı.