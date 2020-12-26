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Sağlık İngiltere'de içler acısı durum! Ambulans garantisi veremiyorlar
Sağlık

İngiltere'de içler acısı durum! Ambulans garantisi veremiyorlar

İngiltere'nin başkenti Londra'da, yeni tip koronavirüs salgınının sağlık hizmetleri alanında oluşturduğu baskı nedeniyle, evde doğum yapmayı planlayan kadınlara bir acil durumla karşı karşıya kalmaları durumunda artık ambulansla müdahale garantisi verilemeyeceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 23:36:00 -
İngiltere'de içler acısı durum! Ambulans garantisi veremiyorlar

İngiltere'nin başkenti Londra'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlık hizmetleri alanında oluşturduğu baskı nedeniyle, evde doğum yapmayı planlayan kadınlara bir acil durumla karşı karşıya kalmaları durumunda artık ambulansla müdahale garantisi verilemeyeceği bildirildi.

The Independent gazetesinde yer alan habere göre, Londra Ambulans Hizmetlerinin bir iç yazışmasında, kurumun, "doğumlarını evde veya Londra'daki 3 doğum merkezinden birinde yapmayı seçen kadınlara artık müdahale edecek bir konumda olmadığı" ikazında bulunuldu.

Yazışmada, "Plan ve tercihlerini belirlemelerine yardımcı olmak için bu bilginin hamile kadınlara iletilmesinin kritik olduğu" bildirildi.

Kurumdan gazeteye yapılan açıklamada ise en kötü durumdaki hastalara bakım sağlamaya devam edebilmek için hastane doğum ekiplerinden ve anne adaylarından, Londra'daki doğum merkezleri veya evlerdeki yüksek riskli doğumlar konusunu yeniden değerlendirmelerinin istendiği ifade edildi.

Yoğun bakım ünitelerinde kriz

Acil bir durumda kadınların ambulansla hastaneye kaldırılmalarının gerekebileceği belirtilen açıklamada, bu tür doğumların devam edeceği durumlarda özel hastanelerden ambulans hizmeti sağlanabileceği söylenildi.

Koronavirüsün sağlık hizmetleri alanında oluşturduğu baskı sebebi ile Londra'da haftalar içinde yoğun bakım ünitelerindeki yatakların tükenebileceğinden endişe edilirken, muhtemel hasta artışı nedeniyle başka servislerdeki hemşire ve doktorlar bu noktalarda görevlendiriliyor.

Ülkede Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasından sonra günlük vaka sayısı 30 bini geçmeye başlamıştı.

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