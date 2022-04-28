İngiltere'de görülmüştü: Gizemli hepatit pandemiye sebep olur mu?

İngiltere’de çocuklarda ortaya çıkan ve 13 ülkeye yayılan sebebi bilinmeyen hepatit virüsü bütün dünyada endişeye sebep oluyor. Hastalık son olarak Kanada’da da görüldü. Dünyada vaka sayısı 200’e yaklaştı.

Dünya Sağlık Örgütünün bir ölüm vakası bildirdiği ve 17 çocuğa karaciğer nakli yapılmasına sebep olan virüsle ilgili ülkemizde henüz vakaya rastlanmadığını söyleyen Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık "Yayılma hızına ve bulaşma şekline baktığımızda Covid gibi bir pandemiye sebep olacağını düşünmüyorum. Ancak çocuklarda ciddi sonuçları var. Ailelerin belirtiler konusunda dikkatli olmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Prof. Dr. İsmail Balık, henüz etkeni belli olmadığı için ve sadece çocuklarda görüldüğü için “Gizemli Hepatit” olarak adlandırılan salgınla ilgili durumu gazetemize değerlendirdi.

Belirtilere Dikkat

Hastalığın spesifik olmayan belirtilerle başladığına dikkat çeken Prof. Dr. Balık, anne babalara şu uyarıda bulundu: "Akut hepatit vakaları bulantı, kusma, ateş karın ağrısı gibi belirtilerle başlayıp daha sonra belirgin bir şekilde hâlsizlik ortaya çıkıyor. Önce gözlerde daha sonra ciltte sararma başlıyor. Bunlar karaciğerin etkilendiğini gösteren bulgular. Sarılık zaten bizim toplumumuzda ciddiye alınan bir belirtidir. Sarılık ortaya çıkınca doktora gelirler. Çocuğunuz Covid geçirmişse ve bu belirtiler varsa mutlaka sağlık kuruluşuna başvurun. Dikkatli takip edilmesi gerekiyor. Çünkü karaciğer yetmezliği yapabiliyor. Karaciğer nakline kadar gidebiliyor."

Yeni hastalığın bulaşma hızının son derece düşük olduğunu ifade eden Prof. Dr. İsmail Balık bunun bir pandemi yapmayacağını söyledi. Vakaların ilk olarak 3 ay önce görülmeye başladığını ve farklı ülkelere yayılsa da sayının korkutucu düzeyde artmadığını belirten Prof. Dr. Balık "Covid 3 ayda yüz binlere ulaşmıştı. Bu açıdan bakarsak küresel bir salgın açısından yeni bir tehlike oluşturacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

Türkiye'de Vaka Yok

Kendi enfeksiyon hastalıkları kliniği de başta olmak üzere üniversitelerden ve diğer hastanelerden çocuklarda akut olarak gelişen hepatit vakası bildirilmediğini ifade eden Prof. Dr. Balık "Sağlık Bakanlığından da bu yönde bir açıklama olmadı" dedi.

Turizm Mevsiminde Ülkemize Gelir mi?

Önümüzdeki turizm mevsimi dolayısıyla ülkemize gelen turistlerin bu hastalığı getirecekleri yönündeki endişelerin de şu anda yersiz olduğunu savunan Prof. Dr. Balık "Henüz etkeni belli olmayan bir durum. Eğer gerçekten Covid enfeksiyonu sonucu ortaya çıkıyorsa, çocukların bir kısmında görülen bir hepatit şeklinde olabilir. Öyleyse seyahatin turizmin katkısı olmaz. Değil de yeni bir virüsse o takdirde her türlü seyahat hastalığın yayılma riskini artırır" açıklamasını yaptı.

Sebep Covid Virüsü mü?

Çocuklarda görülen ani hepatit vakaları ile ilgili araştırmalar sürerken bir takım tahminler de yürütülüyor. Bu tahminlerden biri de, çocuklarda hepatit salgınına, Covid-19 karantinası sonucu, bağışıklıklarında meydana gelen zayıflamanın yol açmış olabileceği. Bir kısım uzmanlar, pandemi dönemindeki kapanmalar nedeniyle çocukların bu tür virüslerden uzak kaldığı, ancak kısıtlamaların sona ermesiyle bağışıklıklarının aşırı tepki vermeye başladığını savunuyor.

Virüsün kaynağı ile ilgili araştırmaların sürdürüldüğünü, bu açıklamaların henüz bir spekülasyon olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İsmail Balık "Hepatit vakalarının bir kısmında çocuklarda Covid enfeksiyonu olduğu bir kısmında da adenovirüs enfeksiyonu olduğu bildiriliyor. Adenovirüslerin, bağışıklığı zayıflayan çocuklarda ağır hepatit tablosuna yol açtığını söyleniyor. Bana mantıklı gelmedi. Çocuklarda sık görülen solunum hastalıklarına yol açan adenovirüsler bildiğimiz kadarıyla hepatit yapmaz. Ancak adenovirüsler geniş bir aile. Bu konu ile ilgili kesin bir şey söylemek için henüz erken" dedi.

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