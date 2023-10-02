İngiltere'de geceyi aydınlatan patlama
İngiltere'nin Oxford şehri yakınlarında geceyi aydınlatan bir patlama gerçekleştirdi.
İngiltere Oxford yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Olaya tanık olan çevredeki vatandaşlar görüntüleri sosyal medyada paylaşırken, konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
Elektrikler kesildi
Yarnton yakınlarındaki acil servislerin olay yerine sevk edildiği öğrenilirken bazı yerel sakinler de geçici olarak elektrik kesintisi yaşadıklarını bildirdi.
İngiltere'de Oxford yakınlarında büyük bir 'patlama' meydana geldi
Parlama 2 dakika boyunca sürdü
Bölgede yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı, "Az önce büyük bir şey Woodstock'a doğru gitti… Havaalanına mı? Yön olarak herhangi bir fikrim yok. Gökyüzü yaklaşık 2 dakika boyunca parlıyordu, sonra ortadan kayboldu." ifadelerini kullandı.
İngiltere'de Oxford yakınlarında büyük bir 'patlama' meydana geldi
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Yıldırım iddiası
Öte yandan bir diğer iddia olarak ise patlamanın yıldırım düşmesi nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. Görgü tanıklarından biri Sky News'a yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde gök gürültülü bir sağanak yağış vardı. Sanırım şimşek fırtınası patlamaya neden oldu." dedi.
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