İngiltere'de geceyi aydınlatan patlama

İngiltere Oxford yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Olaya tanık olan çevredeki vatandaşlar görüntüleri sosyal medyada paylaşırken, konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Elektrikler kesildi

Yarnton yakınlarındaki acil servislerin olay yerine sevk edildiği öğrenilirken bazı yerel sakinler de geçici olarak elektrik kesintisi yaşadıklarını bildirdi.

İngiltere'de Oxford yakınlarında büyük bir 'patlama' meydana geldi

Parlama 2 dakika boyunca sürdü

Bölgede yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı, "Az önce büyük bir şey Woodstock'a doğru gitti… Havaalanına mı? Yön olarak herhangi bir fikrim yok. Gökyüzü yaklaşık 2 dakika boyunca parlıyordu, sonra ortadan kayboldu." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de Oxford yakınlarında büyük bir 'patlama' meydana geldi

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yıldırım iddiası

Öte yandan bir diğer iddia olarak ise patlamanın yıldırım düşmesi nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. Görgü tanıklarından biri Sky News'a yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde gök gürültülü bir sağanak yağış vardı. Sanırım şimşek fırtınası patlamaya neden oldu." dedi.