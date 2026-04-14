İngiltere’de Filistin’i desteklemek suç haline geldi

ABD’li gazeteci Tucker Carlson, İngiltere’nin Palestine Action grubunu yasaklamasını “yasadışı” olarak nitelendirdi.

ABD’li gazeteci Tucker Carlson, İngiltere hükümetinin Palestine Action adlı grubu yasaklama kararını sert şekilde eleştirdi.

BBC’ye verdiği röportajda Carlson, yasağın İsrail’in talebi üzerine getirildiğini öne sürdü.

Carlson, İngiltere’nin bu kararla İsrail’e yönelik eleştirileri bastırmaya çalıştığını iddia ederek, “İngiltere’de İsrail’i eleştirmek artık yasalarla cezalandırılan bir suç haline geldi” dedi.

Carlson ayrıca Filistin davasına destek açıklamalarının bile insanların tutuklanmasına yol açabileceğini savundu.

BBC sunucusu Victoria Derbyshire ise Carlson’ın iddialarına karşı çıkarak, Palestine Action’ın yasaklı bir örgüt olarak tanımlandığını ve bu örgüte destek vermenin suç olduğunu söyledi.

Carlson ise buna karşılık İngiltere’de İsrail’i eleştirdiği için gözaltına alınan kişiler olduğuna dair görüntüler bulunduğunu ileri sürdü.

Londra’da yüzlerce gözaltı

Carlson’ın açıklamaları, Londra’da Palestine Action destekçilerine yönelik protestolarda 500’den fazla kişinin gözaltına alınmasının ardından geldi.

Londra polisi, Cumartesi günü düzenlenen gösterilerde 523 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanların yaşlarının 18 ile 82 arasında değiştiği bildirildi.

Polis yetkilileri, gözaltına alınanların büyük bölümünün daha sonra kefaletle serbest bırakıldığını, ancak soruşturmaların sürdüğünü belirtti.

Ünlü şarkıcı da gözaltına alındı

Gösteriler sırasında gözaltına alınanlar arasında Massive Attack grubunun solisti Robert Del Naja da yer aldı.

Del Naja’nın, protesto sırasında “Filistin’deki soykırıma karşıyım, Palestine Action’ı destekliyorum” yazılı bir pankart taşıdığı bildirildi.

Protestolar Trafalgar Meydanı’nda yapıldı

Palestine Action destekçileri Cumartesi günü Londra’nın merkezindeki Trafalgar Meydanı’nda toplanarak hükümetin yasak kararını protesto etti.

Gösteriler, Defend Our Juries adlı grup tarafından organize edildi.

Organizatörler, hükümetin yargı sisteminde jüri uygulamasını kaldırmayı planladığını ve bunun silah şirketlerine karşı protesto eden aktivistlerin daha kolay cezalandırılmasına yol açabileceğini savundu.

Tartışmalı yasak kararı

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Temmuz 2025’te Palestine Action’ı "terör örgütleri" listesine ekleyerek yasaklamıştı.

Ancak Şubat ayında İngiltere Yüksek Mahkemesi bu kararı geçersiz saymıştı.

Buna rağmen polis, Mart ayında yaptığı açıklamayla gruba destek veren kişilere yönelik gözaltı işlemlerinin yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

2025 yazından bu yana Palestine Action’a destek verdiği gerekçesiyle 2.200’den fazla kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerden yüzlercesinin yargılaması ise grubun hukuki statüsüne ilişkin temyiz sürecinin sonuçlanması beklenirken askıya alındı.

Kaynak: Mepa News, The New Arab