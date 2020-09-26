İngiltere’de Eylül ayında kar bastırdı!
İngiltere'de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Kuzey İngiltere’de ilk önce dolu yağdı sonra kar bastırdı.
Küresel ısınma bütün dünyanın dengesini bozarken İngiltere'de mevsim geçişi zor anlar yaşattı.
Sıcak havaların seyrettiği İngiltere’de gün içinde 16 derece birden düşen hava sıcaklığı İngilizleri şaşırttı.
Kuzey İngiltere'nin Baildon, Saltaire ve Shipley bölgelerinde fırtınayla başlayan hava yerini ceviz büyüklüğündeki doluya bıraktı.
Dolunun ardından Yorkshire kentine kar yağışı bastırdı. Kar yağışı bazı bölgelerde 10 cm’yi geçtiği belirtildi. Kenti beyaza bürüyen kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Ortaya kart postallık görüntüler çıktı.