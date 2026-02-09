İngiltere'de "Epstein krizi" sonrası bir istifa haberi daha geldi

  • İSTANBUL
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le ilgili yayımlanan belgelerin ardından İngiltere Başbakanlık Genel Sekreteri Morgan McSweeney'nin dün istifası sonrası İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın İletişim Direktörü Tim Allan da görevinden istifa etti. İstifaların devam edebileceği belirtiliyor.

İngiltere'de "Epstein krizi" sonrası Başbakan Starmer'ın İletişim Direktörü Tim Allan da istifa etti Allan, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni bir Başbakanlık Ofisi 10 Numara ekibinin kurulabilmesi için görevimden ayrılmaya karar verdim. Başbakan'a ve ekibine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Eylül 2025'te bu göreve başlayan Allan'ın istifası, Başbakanlık Genel Sekreteri Morgan McSweeney'nin dün görevinden ayrılmasının ardından geldi.

Eski Başbakan Tony Blair döneminde 1992-1998 yıllarında da görev yapan Allan, Starmer liderliğindeki hükümetten ayrılan dördüncü iletişim direktörü oldu.

Söz konusu istifa, Epstein'le bağlantıları ortaya çıkan İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson krizine ilişkin tartışmaların gölgesinde, Başbakan Starmer üzerindeki siyasi baskının arttığı dönemde gerçekleşti.

İngiltere Başbakanlık Genel Sekreteri McSweeney, dün yaptığı açıklamada, Epstein'la bağlantıları ortaya çıkan Mandelson'u Washington Büyükelçisi olarak Başbakan Starmer'a önerdiğini belirterek, görevinden istifa etmişti.

EPSTEİN'DAN 75 BİN DOLAR ALDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

ABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine Şubat 2025'te başlayan Mandelson'ın Epstein'e, "En iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Mandelson'ın Epstein'e gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadeleri yer almıştı.

Yazışmaların yayımlanmasının ardından Mandelson görevden alınırken, ABD Adalet Bakanlığı, ocak sonunda Epstein'le ilgili yeni belgeler yayımlamıştı.

Bu belgelerde ise Mandelson'un Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, ayrıca reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla çekilmiş uygunsuz fotoğrafları paylaşılmıştı.

Tony Blair ve Gordon Brown hükümetlerinde (1997-2010) bakanlık yapan Mandelson, bu para transferini hatırlamadığını açıklamıştı.

Mandelson'un Ticaret Bakanı olduğu ve 2008 krizinin etkilerinin sürdüğü dönemde Epstein'le piyasa için hassas hükümet bilgilerini paylaştığı da ortaya çıkmış, Brown, bu hareketi "affedilemez ve vatanseverlikten uzak" olarak nitelemişti.

Son olarak Mandelson'u Washington Büyükelçisi olarak atayan Starmer, Mandelson'un 2008 sonrasında da Epstein'le ilişkide olduğunu bilmesine rağmen onu atadığı için özür dilemiş, ilişkinin derinliği konusunda Mandelson'ın yalan söylediğini öne sürmüştü.

