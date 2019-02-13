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İngiltere’de enflasyon son iki yılın en düşük seviyesinde

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkede tüketici fiyat endeksi ocak ayında yıllık bazda yüzde 1,8 arttı

13 Şubat 2019 Çarşamba 18:09
İngiltere’de enflasyon son iki yılın en düşük seviyesinde
LONDRA (AA) – İngiltere’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocak ayında yıllık bazda yüzde 1,8 artış kaydetti.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede ocak ayında yıllık bazda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 1,8 artış kaydetti.
Beklenti, enflasyonun ocak ayında yıllık bazda yüzde 1,9 artış kaydetmesi yönündeydi.
Son enflasyon verileriyle birlikte İngiltere’de enflasyon son iki yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.
Ocak ayında TÜFE aylık bazda ise yüzde 0,8 azaldı.
İngiltere’de geçen yılın aralık ayında TÜFE yıllık bazda yüzde 2,1 seviyesinde artış göstermişti.
ONS açıklamasında ayrıca akaryakıt fiyatlarının geçen yılın aralık ayından bu yılın ocak ayının sonuna kadarki dilimde litre başına yüzde 2,1 azaldığı belirtildi.
Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Enflasyon İstatistikleri Başkanı Mike Hardie, “Enflasyondaki düşüş daha çok düşük doğal gaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarından kaynaklanıyor. Bu düşüş deniz yolu ve hava yolu ulaşımında ücretlerin artışı ile bir miktar telafi edildi.” ifadelerini kullandı.
Ülkede enflasyon yıllık enflasyon 2017 yılının kasım ayında yüzde 3,1 artış ile son beş yılın seviyesinin görmüştü.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), fiyat istikrarını sağlanması amacıyla yüzde 2,0 seviyesindeki enflasyon hedefini koruyor.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 18:09
  1. Enflasyon
  2. İngiltere
  3. Londra
  4. ONS

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