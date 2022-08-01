İngiltere'de enflasyon hayatı durdurdu: Bir sektör daha greve gitti

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası Moskova'ya ağır yaptırımlar uygulayan İngiltere kendi ayağına mermi sıkmış durumda.

Ülkede yıllık enflasyon yüzde 9,4'le son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Hayat pahalılığı nedeniyle ilk olarak iş bırakma kararı alan demiryolu işçilerinin ardından grev dalgası büyüyor.

Tren şoförleri, doktorlar, hemşirelerin ardından bugün telekomünikasyon sektöründen BT ve Openreach çalışanları da greve gitti.

İletişim İşçileri Sendikası'nın (CWU) yaklaşık 40 bin üyesi bugün 24 saat sürecek bir grev kararını uyguluyor.

CWU, çalışanlara yapılan 1500 sterlinlik zam teklifinin yetersiz olduğunu savunarak bugün BT ve Openreach ofislerinin önünde yapılacak grevlere destek çağrısı yaptı.

CWU Genel Sekreteri Dave Ward, "Bu, BT çalışanları için tarihi bir an. Pandemide de olduğu gibi işçi sınıfı insanları iş verenler ve hükümet görevini yerine getirmeyince haklarını ve açgözlülükten önce ihtiyacı savunacak" dedi.

GEÇEN HAFTA DEMİRYOLU İŞÇİLERİ GREVE GİTMİŞTİ

İngiltere’de yaklaşık 5,5 milyon üyeye sahip 48 sendikayı temsil eden Sendikalar Kongresi (TUC), “Çalışanlarına adil bir oranda zam yapılmasını ve tüm çalışanlara saatlik en az 15 sterlinlik asgari ücret verilmesini” talep etti.

TUC, işçilerin 2008’den bu yana enflasyon oranının altındaki zamlardan dolayı yaklaşık kişi başı 20 bin sterlinlik gelir kaybı yaşadığını ifade etti.

İngiltere Parlamentosu’nun yürüttüğü araştırmalar, nüfusu 67 milyon olan Birleşik Krallık'ta yaklaşık 11.1 milyon kişinin yoksulluk sınırında yaşadığına işaret ediyor.

2022-23 yıllarında bu sayıya 500 bini çocuk, 1.3 milyon kişinin daha eklenmesi bekleniyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN ENFLASYON UYARISI

İngiltere Merkez Bankası önümüzdeki aylarda enflasyonun yüzde 11’e yükselebileceği uyarısında bulunuyor.

Uzmanlar, yüzde 12’nin daha gerçekçi bir tahmin olduğunu düşünüyor.

Enflasyondaki artışa rağmen bu yıl Mart–Mayıs arasında ortalama özel sektör çalışanlarının maaşlarına yüzde 7,2, kamu sektörü çalışanlarının maaşlarına ise yalnızca yüzde 1,5 zam yapıldı.

Bu, kayıtların ilk tutulduğu 2001 yılından bu yana kamu sektörü çalışanlarının reel maaşlarındaki en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.