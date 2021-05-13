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Spor İngiltere'de dev maç öncesi gerginlik! Taraftarlar takım otobüsünün önünü kesti
Spor

İngiltere'de dev maç öncesi gerginlik! Taraftarlar takım otobüsünün önünü kesti

İngiltere'de Manchester United ve Liverpool arasında oynanacak dev maç öncesinde gerginlik yaşadı. Manchester taraftarları, Liverpool takım otobüsünün önünü keserek aracın lastiklerini patlattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 21:44:00 - 2021-05-13 21:46:47
İngiltere'de dev maç öncesi gerginlik! Taraftarlar takım otobüsünün önünü kesti

İngiltere Premier Lig'de ertelenen 34. hafta maçı olan Manchester United - Liverpool maçı öncesinde flaş bir olay meydana geldi. ManU taraftarları, maç için stada doğru hareket eden Liverpool otobüsünün önünü Old Trafford yakınlarında kesti.

Taraftarlar bir süre sonra da otobüsün lastiklerini patlattı. Olaylar, polisin müdahalesi sonrasında bastırıldı.

Taraftarların 34. haftada oynanacak karşılaşmada sahaya girmesi ve maçın ertelenmesine neden olmasının ardından bu kez farklı bir şekilde olay çıkardılar. Ancak bu kez polisin müdahalesi ağır oldu.

Manchester United, iki haftadan kısa bir süre önce yapılan protestoların ardından Liverpool'a karşı çatışmadan önce herhangi bir aksaklıktan kaçınmak için büyük çaba sarf etti, hatta oyuncularının altı saat erken stadyuma gelmelerini istedi.

Ancak Liverpool, Manchester Hyatt Oteli'nde gerçekleştirdikleri kampın ardından stada doğru hareket etmişti ancak taraftarlar tarafından engellendi.

Liverpool'un otelde başka bir takım otobüsü olduğu söyleniyor. Ancak görünüşe göre kulüp bunu protestocuları kandırmak için bir tuzak olarak kullandığı ifade ediliyor.

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