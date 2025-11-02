İngiltere’de de dikiş tutmadı! Ali Koç’un prensi yine kovuldu

  • İSTANBUL
Fenerbahçe döneminde Ali Koç’un en güvendiği isimlerden biri olarak anılan Vitor Pereira, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton’daki görevinden de alındı.

Bir dönem Fenerbahçe’de Ali Koç’un en çok inandığı teknik direktörlerden biri olarak gösterilen Vitor Pereira, İngiltere’de de umduğunu bulamadı. Kulüpten yapılan açıklamada, son dönemde alınan sonuçların ve performansın kabul edilebilir standartların altında kaldığı aktarılarak Pereira ile yolların ayrıldığı belirtildi. Daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Pereira, Aralık 2024'te Wolverhampton'ın başına geçmişti. Premier Lig'de bu sezon 10 haftada 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Wolverhampton, 2 puanla son sırada yer aldı.

