İngiltere'de çok ağır koronavirüs bilançosu

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, İngiltere’de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 693 artarak 29 bin 427’ye çıktı.

İngiltere böylece ölü sayısının bugün 29 bin 315’e ulaştığı İtalya'yı geçerek Avrupa'da salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin en çok olduğu ülke konumuna geldi. Yeni veriler İngiltere'yi ölü sayısında dünya da da ABD'nin ardından ikinci sıraya yükseltti.

İngiltere’de toplam test sayısı 84 bin 806 yeni testle 1 milyon 383 bin 842’ye ulaşırken, toplam vaka sayısı da 4 bin 406 artışla 194 bin 990 oldu.

Salgınla mücadelede sonraki aşamanın da kolay olmayacağına dikkati çeken Raab, halkın "yeni normale" uyum sağlamasının isteneceğini kaydetti.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da resmi istatistik kuruluşlarının mayıs başına kadar olan dönemi kapsayan verilerine göre ise Birleşik Krallık genelinde Kovid-19 bağlantılı ölümlerin sayısı 32 bin 375 olarak açıklandı. Ölüm sertifikalarına dayanan veriler, Kovid-19'un ana ölüm nedeni olmadığı vakaları da kapsıyor.

Bununla birlikte, İngiliz basınında yer alan iddialara göre, ülkedeki gerçek ölü sayısı 40 bine yaklaşmış bulunuyor.