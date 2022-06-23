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Dünya İngiltere'de çocuk felci alarmı! Virüsün izleri bulundu
Dünya

İngiltere'de çocuk felci alarmı! Virüsün izleri bulundu

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), kuzey ve doğu Londra'daki kanalizasyon örneklerinde çocuk felcine neden olan virüsün izlerinin bulunduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 11:11:00 -
İngiltere'de çocuk felci alarmı! Virüsün izleri bulundu

Yetkililer, virüsün bazı ülkelerde hala kullanılan canlı bir aşıdan elde edildiğine ve yurt dışından bir gezgin tarafından İngiltere'ye getirildiğine inanıyor.

Henüz toplumda yayılma vakası bulunmamakla birlikte, sağlık yetkilileri bunun “muhtemel” olduğu konusunda uyarıyor.

Virüs, aşı kaynaklı poliovirüs tip 2 (VDPV2) olarak tanımlandı ve Şubat ile Mayıs arasında Newham'daki Londra Beckton Kanalizasyon Arıtma Tesislerinde birkaç kez tespit edildi.

UKHSA yetkilileri, virüs örneklerinin "yakından ilişkili" olduğunu, ancak farklı insanlardan geldiğini ve virüsün zaten iki kez mutasyona uğradığını ve bunun toplulukta yayıldığını düşündürdüğünü söylüyor.

Sağlık yetkilileri, enfekte olmuş, olabilecek kişileri bulmaya çalışıyor ve halk için genel riskin "son derece düşük" olduğunu söylüyor.

İngiltere 2003 yılında resmen çocuk felcinden kurtulma ilan edildi, ancak yurtdışından gelen ziyaretçiler bazen virüsü taşıyor.

Topluluk yayılımı tespit edilirse, 1984'ten bu yana İngiltere'de ilk yerli çocuk felci enfeksiyon vakası olacak.

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