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Dünya İngiltere'de büyük virüs paniği! Zaman geçtikçe uzuyor
Dünya

İngiltere'de büyük virüs paniği! Zaman geçtikçe uzuyor

Londra ve Paris hükümetleri arasında Fransa'nın tır geçişlerine getirdiği kısıtlamayı ortadan kaldırmak için görüşmeler sürerken İngiltere'deki tır kuyrukları giderek uzuyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 17:43:00 - 2020-12-22 17:47:02
İngiltere'de büyük virüs paniği! Zaman geçtikçe uzuyor

Fransa'nın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan mutasyonu nedeniyle İngiltere'den gelişleri, 48 saat süreyle durdurma kararının ardından Dover Limanı'na çıkan kara yolunda bekleyen tırların sayısı 1500'ü geçti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, halkı Noel öncesi paniğe kapılmamaya çağırırken, İngiliz ve Fransız yetkililer sorunu çözmeye çalışıyor.

İçişleri Bakanı Priti Patel, Sky News kanalına yaptığı açıklamada, "Bir çözüm bulmak için çalışıyoruz ve Fransa'nın duruşunu yumuşatması ikimizin de çıkarına." dedi.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, masadaki en somut çözüm önerisi, tır şoförlerine test yapılması olarak belirlendi.

Ancak hükümetten, ortaya çıkan ciddi durum ve bunun ithalat üzerindeki etkisi göz önüne alındığında çözüme varmak için hızlı hareket etmesi isteniyor.

Yiyecek ve İçecek Federasyonu Üst Yöneticisi (CEO) Ian Wright, tüketicilerin Noel boyunca gıda tedariki konusunda endişelenmelerine gerek olmadığını ancak yasağın etkisinin kısa süre sonra hissedilebileceğini söyledi.

İngiltere'de virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından 40'tan fazla ülke İngiltere'yle seyahate yasak getirmişti.

Market zincirleri, yasak nedeniyle özellikle turunçgiller ve yeşil yapraklı sebzelerin tedarikinde sorun yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

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